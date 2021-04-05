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В Киеве детские площадки тоже попали под жесткий локдаун (фото)

5 апреля, 13:49

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Коммунальщики оградили детские площадки возле домов лентами

В понедельник, 5 апреля, в столице начался локдаун - детские площадки с утра огородили лентами, об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Детские площадки тоже отказались разносчиками коронавируса.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

На многих из них появились объявления о том, что пользоваться детям качелями запрещено.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Еще вчера дети спокойно играли на горках и качелях, а с утра все это оградили лентами, как место преступления. В данном случае – детская площадка на Позняках. Но дети все равно играют на площадке.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Ранее мы писали, как столица приспособилась к новому началу карантина.

Смотрите видео, как киевляне пытались прорваться в транспорт.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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Киев карантин детские площадки локдаун

Источник: Сегодня

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