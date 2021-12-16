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В Киеве горит квартира в многоэтажке: есть погибший (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 13:05
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Спасатели уже потушили пожар, но его причина еще неизвестна
На месте пожара работают спасатели / Коллаж "Сегодня"
На месте пожара работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

В Киеве горит квартира на 6-м этаже в многоквартирном жилом в доме на Ушинского, 40. На месте уже активно работают спасатели ГСЧС, а также присутствуют врачи скорой помощи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный".

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Как сообщили ГСЧС сайту "Сегодня", в результате сгорел диван, мебель и личные вещи. Во время тушения пожара в комнате спасатели нашли тело мужчины 1951 года рождения. Эту квартиру он снимал.

В 11:53 пожар ликвидировали, но его причина еще неизвестна.

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С начала года более 50 тысяч пожаров

С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.

Основные причины возникновения пожаров:

  • неосторожное обращение с огнем;
  • неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
  • нарушение правил пожарной безопасности.

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