В Киеве мужчине отказали в работе из-за языка: эксклюзивные подробности

Как рассказал житель столицы, многие русскоговорящие коллеги поддержали его

Житель столицы Богдан Мельник попал в языковой скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлянин Богдан Мельник, которому отказали в работе из-за украинского языка, пожаловался Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю. Житель столицы возмутился тем, что в современном мире такое происходит.

Об этом Богдан Мельник сообщил эксклюзивно для сайта "Сегодня".

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В комментарии для "Сегодня" Богдан Мельник рассказал подробности.

"На размещенное мной резюме откликнулась одна из IT-компаний. У меня спросили, мол, интересно ли их предложение. Но на втором этапе собеседования стало понятно, что языковой момент их не устраивает", – рассказал нам Богдан.

Он добавил, что возмущен тем, что в 21-м веке в столице Украины происходит такое.

"Я написал жалобу Уполномоченному по защите государственного языка. Все, кто имеет хоть каплю национального достоинства, поддержали меня. В том числе и множество русскоговорящих коллег. И это очень приятно", – подытожил киевлянин.

В чем суть скандала?

В Киеве мужчине отказали в собеседовании при приеме на работу из-за того, что он не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В результате в Сети разгорелся скандал.

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На фото опубликованной переписки можно увидеть, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что в коллективе компании разговаривают на русском языке, а он отказался это делать. Киевлянин заявил, что будет использовать его только как иностранный язык.