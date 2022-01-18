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В Киеве мужчине отказали в работе из-за языка: эксклюзивные подробности

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 января, 12:43
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Как рассказал житель столицы, многие русскоговорящие коллеги поддержали его
Житель столицы Богдан Мельник попал в языковой скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
Житель столицы Богдан Мельник попал в языковой скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлянин Богдан Мельник, которому отказали в работе из-за украинского языка, пожаловался Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю. Житель столицы возмутился тем, что в современном мире такое происходит.

Об этом Богдан Мельник сообщил эксклюзивно для сайта "Сегодня".

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Новые подробности

В комментарии для "Сегодня" Богдан Мельник рассказал подробности.

"На размещенное мной резюме откликнулась одна из IT-компаний. У меня спросили, мол, интересно ли их предложение. Но на втором этапе собеседования стало понятно, что языковой момент их не устраивает", – рассказал нам Богдан.

Он добавил, что возмущен тем, что в 21-м веке в столице Украины происходит такое.

"Я написал жалобу Уполномоченному по защите государственного языка. Все, кто имеет хоть каплю национального достоинства, поддержали меня. В том числе и множество русскоговорящих коллег. И это очень приятно", – подытожил киевлянин.

В чем суть скандала?

В Киеве мужчине отказали в собеседовании при приеме на работу из-за того, что он не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В результате в Сети разгорелся скандал.

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На фото опубликованной переписки можно увидеть, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что в коллективе компании разговаривают на русском языке, а он отказался это делать. Киевлянин заявил, что будет использовать его только как иностранный язык.

"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Мне отказали в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", – написал Богдан Мельник.

Скриншот переписки с сотрудницей компании

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Пользователи Сети возмутились поведением компании и высказали свое мнение в комментариях:

  • "Вот это зашквар"
  • "Такое вообще бывает?"
  • "Ого, не ожидал, что такое может быть сегодня, еще и в айтишке, прям интересен дальнейший диалог"
  • "Это пи***ц. Эта компания должна быть в черном списке всех украинских программистов"
  • "Это же криминал! Это дискриминация"

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