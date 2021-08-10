В Киеве на Осокорках женщина с цветами разрывает цепи: что означает новый мурал (фото)

На рисунке изображена реальная женщина-киевлянка, которая пережила домашнее насилье в семье, но все пережила

В столице создали оригинальный мурал. Фото: коллаж "Сегодня"

Необычный рисунок создали на столичных Осокорках по улице Княжий затон, 21. Как рассказали корреспонденту "Сегодня", он посвящен женщинам, которые страдают от насилия в семье и кислотных отношений.

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Художники создавали свой мурал два месяца. Его высота шесть метров, а длина более 15 метров. Работа затянулась из-за сильной жары, рисовали в основном по вечерам.

Главным художником проекта является Юлия Абрамова. Соавтором эскиза и мастером по самчикивской росписи стала Яна Власенко-Бернадская.

"На рисунке изображена реальная женщина-киевлянка, которая пережила домашнее насилье в семье, но смогла найти в себе силы, чтобы возродиться, как птица феникс. Проект построен на реальных людях. Есть фотохудожница, которая делала фотографии женщин, которые пережили насилье в семье. А мы с Яной показываем все это через творчество и позитивные эмоции", – рассказала сайту "Сегодня" Юлия Абрамова.

Мурал на Осокорках. Фото: "Сегодня"

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Этот социальный проект направлен на то, чтобы показать женщинам, что можно жить, а не существовать, стремиться к полноценной счастливой жизни.

Мурал "девушка с цепями". Фото: "Сегодня"

Нужно находить в себе силы вырваться из замкнутого круга, побороть личную агрессию внутри себя и страхи, чтобы жить в гармонии.

"Несмотря на насилие как физическое, так и моральное, наши героини остались сильные духом и хотят своим примером показать – можно жить, а не существовать. Каждая женщина достойна быть счастливой. При поддержке ЮНЕСКО мы планируем создать еще два мурала на эту тему. Один будет нарисован на улице Вербицкого, а еще один на Саксаганского", – добавляют художницы.

На рисунке изображена реальная женщина. Фото: "Сегодня"

Насилие над женщинами в Украине

В январе 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, признающие системное насилие в семье преступлением.

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Прежде всего эти изменения должны помочь украинским женщинам. По данным Минсоцполитики, в 2013-2018 годах 90% тех, кто обращался относительно насилия в семье в органы государства, – это были женщины, 8,5-9% – мужчины и 1-1,5% – дети.

Теперь правоохранители могут привлечь обидчика к административной ответственности.

В Киеве работает телефон доверия "15-00" для лиц, которые пострадали от домашнего насилия.

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