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В Киеве начали готовить фонтаны к летнему сезону

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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11 февраля, 23:01
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Во время зимнего периода фонтаны проходят тщательную очистку оборудования
Коммунальщиков за работой заметили на Русановских фонтанах и на Майдане. Коллаж "Сегодня"
Коммунальщиков за работой заметили на Русановских фонтанах и на Майдане. Коллаж "Сегодня"

Киевские коммунальщики уже в феврале начали подготовку городских фонтанов к летнему сезону.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Киевские фонтаны

Рабочих заметили на Майдане Незалежности, также ведутся работы по ремонту 12 фонтанов, которые работали на Русановском канале. Их еще осенью демонтировали и увезли на склад. Сейчас их очищают и приводят в порядок, чтобы вернуть на старое место.

В КП "Киевводфонд" поясняют – такая активность связана с тем, что городские фонтаны к работе подключают в несколько этапов – сейчас стартовал первый. В нем задействована команда специалистов электромонтажников, слесарей, инженеров и программистов.

"Сейчас наша команда проводит первый этап подготовки фонтанов к новому сезона. Во время зимнего периода фонтаны проходят тщательную очистку оборудования, проверку и отладку всех систем, замену и ремонт необходимых элементов", – поясняет директор КП "Киевводфонд" Светлана Козловская.

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Следующие этапы будут проходить весной. Перед началом сезона будет проведен демонтаж зимнего накрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка светомузыкального сопровождения и последний этап – тестовые запуски фонтанов.

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