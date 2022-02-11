В Киеве начали готовить фонтаны к летнему сезону

Во время зимнего периода фонтаны проходят тщательную очистку оборудования

Коммунальщиков за работой заметили на Русановских фонтанах и на Майдане. Коллаж "Сегодня"

Киевские коммунальщики уже в феврале начали подготовку городских фонтанов к летнему сезону.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Киевские фонтаны

Рабочих заметили на Майдане Незалежности, также ведутся работы по ремонту 12 фонтанов, которые работали на Русановском канале. Их еще осенью демонтировали и увезли на склад. Сейчас их очищают и приводят в порядок, чтобы вернуть на старое место.

В КП "Киевводфонд" поясняют – такая активность связана с тем, что городские фонтаны к работе подключают в несколько этапов – сейчас стартовал первый. В нем задействована команда специалистов электромонтажников, слесарей, инженеров и программистов.

"Сейчас наша команда проводит первый этап подготовки фонтанов к новому сезона. Во время зимнего периода фонтаны проходят тщательную очистку оборудования, проверку и отладку всех систем, замену и ремонт необходимых элементов", – поясняет директор КП "Киевводфонд" Светлана Козловская.

Реклама

Следующие этапы будут проходить весной. Перед началом сезона будет проведен демонтаж зимнего накрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверка и подключение насосного оборудования, настройка светомузыкального сопровождения и последний этап – тестовые запуски фонтанов.

Читайте также