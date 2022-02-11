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У Києві почали готувати фонтани до літнього сезону

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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11 лютого, 23:01
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Під час зимового періоду фонтани проходять ретельне очищення обладнання.
Комунальників за роботою помітили на Русанівських фонтанах та на Майдані. Колаж "Сьогодні"
Комунальників за роботою помітили на Русанівських фонтанах та на Майдані. Колаж "Сьогодні"

Київські комунальники вже у лютому розпочали підготовку міських фонтанів до літнього сезону.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Київські фонтани

Робітників помітили на Майдані Незалежності, також ведуться ремонтні роботи 12 фонтанів, які працювали на Русанівському каналі. Їх ще восени демонтували та відвезли на склад. Зараз їх очищають і упорядковують, щоб повернути на старе місце.

У КП "Київводфонд" пояснюють – така активність пов'язана з тим, що міські фонтани до роботи підключають у кілька етапів – зараз стартував перший. У ньому задіяна команда спеціалістів електромонтажників, слюсарів, інженерів та програмістів.

"Наразі наша команда проводить перший етап підготовки фонтанів до нового сезону. Під час зимового періоду фонтани проходять ретельне очищення обладнання, перевірку та налагодження всіх систем, заміну та ремонт необхідних елементів", – пояснює директор КП "Київводфонд" Світлана Козловська.

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Наступні етапи проходитимуть навесні. Перед початком сезону буде проведено демонтаж зимового накриття чаш фонтанів, підключення електромережі до всіх елементів, перевірка та підключення насосного обладнання, налаштування світломузичного супроводу та останній етап – тестові запуски фонтанів.

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