В Киеве на ремонт трамвайной линии хотят потратить более 773 млн гривен. Что говорят эксперты

Реконструировать хотят трамвайную линию от улицы Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала

На линии хотят выполнить комплекс ремонтных работ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Киевлян удивила стоимость реконструкции трамвайной линии от улицы Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала. Ее оценили в 773,5 миллиона гривен! На линии хотят заменить старые рельсы и тротуарные покрытия, обновить покрытие с разметкой, а также отремонтировать дождевую канализацию.

В КП "Киевпастранс" сайту "Сегодня" подтвердили, что такой проект реконструкции действительно запланирован.

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Что думают люди?

Многих киевлян возмутили такие цифры. Люди шутят, не из золота ли будут рельсы? Другие считают, что трамвайная линия давно нуждается в ремонте, мол, рельсы уже отслужили свое, особенно в районе Харьковского шоссе, перед путепроводом.

Что говорят эксперты?

Мы поинтересовались у экспертов, насколько реально необходима такая огромная сумма денег, чтобы реконструировать трамвайную линию. Они говорят, что тяжело сказать, объективна ли цифра в 773 миллиона на реконструкцию трамвайной линии.

"Сумма действительно впечатляет. Но нужно смотреть на масштаб запланированных работ. Все зависит от длины трамвайного маршрута. Нужно объективно оценивать сам проект реконструкции. Если собираются ремонтировать дождевую канализацию, то ее замена очень дорого стоит. Все что там годами лежало нужно извлекать из-под земли и ставить обратно уже новые трубы, плюс новые ливневые колодцы. Это достаточно затратно", — рассказывает сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Если нужно ремонтировать тротуары – это еще плюс дополнительная финансовая нагрузка.

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"Как правило, при подготовке подобного проекта реконструкции, в него закладывается смета по существующим ценам, но как показывает практика, пока проект дойдет до стадии реализации, то цены поднимаются в разы. Поэтому это учитывается при выполнении такого рода работ. От стадии проекта до реализации проходит год или два. Цены за это время меняются раза в два. К тому же, стоимость материалов зависит от курса доллара, особенно, если их покупают за границей", — объясняет Александр Сергиенко.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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