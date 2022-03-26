Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве начнут выключать отопление – дата

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 марта, 23:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отопляемый сезон в столице подходит к концу
Социальные объекты - особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений. Коллаж "Сегодня"
Социальные объекты - особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений. Коллаж "Сегодня"

Отопление в Киеве начнут отключать с 28 марта.

Соответствующее распоряжение уже подписал глава Киевской ДВА Николай Жирнов, передает пресс-служба КГГА.

Реклама

Подробности

"Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях проводить по письменным заявкам их руководителей", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Киеве

"Украинские военные отогнали из Киева оккупантов более чем на 70 километров, а в отдельных районах – на 35 километров. Это не дает нам права любым способом уменьшить возможности обороны Киева", – сказал Мотузяник.

По его словам, Киев укрепляется. Столицу хорошо обороняют подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны Украины.

Реклама

"Поэтому мы готовы к любому развитию оперативной обстановки. Для захвата столицы требуется большое количество личного состава и техники, что Россия обеспечить не может", – заявил спикер.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в воскресенье, 27 марта, в Киеве и Киевской области не будут вводить жесткий комендантский час на весь день.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Париже у попавшей под санкции дочери Пескова работала прислуга из Украины Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Война войной, а весна по расписанию. Коммунальщики, несмотря на обстрелы, украшают Киев Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Александр Подольский – сержант службы гражданской защиты ГСЧС, пожарный. Решительно бросился в огонь, пытаясь потушить пожар в частных домах, прилегающих к рынку "Барабашово", обстрелянного оккупантами. Спасая жизнь харьковчан, погиб сам - от осколков нового обстрела россиян.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Дозирчий Дмитрий. Совершил подвиг уже в первый день войны, 24 февраля, вблизи городка Олешки Херсонской области. Рискуя жизнью, повел побратимов в отчаянную атаку и прорвал оборону противника на мосту, обеспечив выход колонн 59-й ОМБР из окружения. За личное мужество удостоен звания Герой Украины.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.298

Евро (€)

32.12

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять