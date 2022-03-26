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В Киеве приспустят главный флаг Украины

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26 марта, 15:12
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В столице опустят полотнище украинского флага из-за непогоды – городские власти таким образом хотят уберечь его от повреждений
В Киеве приспустят самый большой флаг
В Киеве приспустят самый большой флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице 26 марта приспустят главный и самый большой флаг Украины. Это сделают из-за погодных условий – сильных порывов ветра. Полотно поднимут сразу после того, как непогода утихнет.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

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"Мы заботимся о том, чтобы удерживать полотно Главного государственного флага и флагшток в надлежащем состоянии. Поэтому из-за погодных условий – сильные порывы ветра, мы как обычно временно приспускаем полотно", — отметил он.

По словам Непопа, флаг поднимут, как только погодные условия улучшатся.

Как известно, сооружение флагштока является самым большим в Украине, его высота – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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Родина-Мать в Киеве примеряла национальный флаг

В Киеве статую Родина-Мать подсветили цветами национального флага Украины.

Впрочем, полюбоваться патриотичной Родиной-Матерью жители левого берега столицы смогли немного раньше. Монумент подсветили пробно, до 19:00, но потом опять отключили художественную подсветку.

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