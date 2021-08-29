В Киеве пьяный мужчина посадил за руль 8-летнего ребенка (видео)

У водителя в 7 раз превышен уровень алкоголя в крови

Инцидент произошел на Отрадном проспекте - мужчина оказался дядей мальчика / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 29 августа, в Киеве пьяный мужчина посадил за руль 8-летнего ребенка и катался с ним по городу – его оштрафовали на 20 400 грн. А ранее под Киевом в ДТП погиб ребенок.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Двигался по проспекту Леся Курбаса, заметил автомобиль Daewoo Lanos AA0924OT, за рулем которого находился малолетний ребенок, возрастом около восьми лет. Сравнялся с автомобилем для того, чтобы удостовериться в происходящем и зафиксировать это на камеру мобильного телефона", – написал подписчик Telegram-канала.

Инцидент произошел на Отрадном проспекте. Мужчина оказался дядей мальчика. А когда заметил, что его фотографируют, остановился, пересел на водительское кресло и попытался скрыться.

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Полицейские его остановили. И установили, что у водителя в 7 раз превышен уровень алкоголя в крови – при разрешенных 0,2 промилле, у него было 1,37.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

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