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Протянули руку помощи: как "Укравтодор" помог расчистить Киев от снега (видео)

9 февраля, 14:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения

В Киеве за ночь расчистили около 50 километров основных магистралей.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.

К работе в столице привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения в Киевской области.

"Ночью вместе с главой "Укравтодор" Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан – самое главное", – написал он в Сети.

По его словам, только за одну ночь удалось расчистить около 50 километров основных магистралей Киева.

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"Мы борцы с непогодой в таких сложных условиях, как сегодня, командой помогаем расчистить пути, чтобы каждый человек на своей машине или автобусе смог добраться из пункта А в пункт Б", – говорит водитель снегоуборочной техники Александр Бойко.

Ранее мы писали, что Киев снова стоит в пробках – городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника работала всю ночь.

Однако, в целом ситуация немного лучше, чем вчера, когда город оказался буквально парализован непогодой.

Видео: Сегодня

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транспорт Киев снег дороги снегопад непогода погода в Киеве

Источник: Сегодня

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