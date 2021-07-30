В Киеве задержали мужчину, который разбил стекло на пешеходно-велосипедном мосту (фото)

Злоумышленника задержали в одном из столичных хостелов – ему грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчина решил проверить сооружения на прочность и разбил их / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 30 июля, в Киеве в одном из столичных хостелов задержали мужчину за повреждение стеклянных сооружений на пешеходно-велосипедном мосту.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Вчера в полицию Киева обратились сотрудники коммунального предприятия, сообщили, что обнаружили поврежденные два информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту, в Печерском районе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала инцидент", – говорится в сообщении.

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дубров заявил, что оперативники управления уголовного розыска главка совместно со следователями районного управления полиции установили личность нарушителя.

"Мы пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых неизвестный повредил стеклянные макеты, после чего скрылся. В Киеве была введена специальная полицейская операция и менее чем за сутки мы обнаружили уроженца Луцка, 1997 года рождения, в одном из хостелов столицы. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины", – сказал он.

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Злоумышленник объяснил правоохранителям, что приехал в столицу на отдых, а гуляя по мосту, решил проверить информационные сооружения на прочность и разбил их. Сейчас с ним общаются следователи и готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева на мосту Патона новый прорыв – вода водопадом льется в Днепр.

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Напомним, мост Патона "течет" далеко не впервые. Например, 1 июля там было повреждено магистральную теплосеть диаметром 600 мм, После чего аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" быстро локализовала место повреждения.