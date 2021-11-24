В Киевской области "люксовый" автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом: есть пострадавшие (фото)

Водитель Cadillac не предоставил преимущества в движении автобуса

Погибших в ДТП нет/Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где недавно произошло ужасное ДТП с участием грузовиков, столкнулись Cadillac и пассажирский автобус.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Реклама

Детали ДТП

Во вторник, 23 ноября, около 19 часов в городе Вышгород произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля Cadillac выполняла манёвр поворота в разрешенном месте и не предоставила преимущество в движении автобусу.

Что с участниками автопроисшествия?

В результате аварии водитель и пассажирка авто Cadillac получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Водитель и пассажирка автомобиля Cadillac пострадали в аварии/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

Реклама

Все, кто находился в автобусе на время ДТП, не пострадали/Фото: Telegram-канал Киев оперативный

В Черниговской области в страшном ДТП погиб ребенок

В селе заезд Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.

В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.

Реклама

Читайте также