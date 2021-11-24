В Киевской области "люксовый" автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом: есть пострадавшие (фото)

В Киевской области, где недавно произошло ужасное ДТП с участием грузовиков, столкнулись Cadillac и пассажирский автобус.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Детали ДТП
Во вторник, 23 ноября, около 19 часов в городе Вышгород произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля Cadillac выполняла манёвр поворота в разрешенном месте и не предоставила преимущество в движении автобусу.
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Что с участниками автопроисшествия?
В результате аварии водитель и пассажирка авто Cadillac получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
В Черниговской области в страшном ДТП погиб ребенок
В селе заезд Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два грузовых автомобиля и легковушка.
В результате аварии женщина и ребенок, которые были в салоне легковушки, получили травмы. Их госпитализировали. Впоследствии ребенок умер в больнице.
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