Грузовики отбросило в АЗС: под Киевом произошло ужасное ДТП (видео)

В Киевской области, где недавно хозяин дома расстрелял грабителей, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Детали ДТП
Аварии произошла близ села Бзов Барышевского района Киевской области. В результате столкновения два грузовика влетели в АЗС. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, врачи и спасатели. О причине ДТП пока информации нет.
Далее по теме
В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пьяный водитель транспортного средства врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработали подушки безопасности.
Читайте также
- Потерял сознание за рулем: в Киеве произошло смертельное ДТП.
- В Киевской области произошло страшное ДТП с участием четырех автомобилей.