Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Грузовики отбросило в АЗС: под Киевом произошло ужасное ДТП (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 ноября, 01:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Авария произошла на трассе с оживленным движением
На месте ДТП работает полиция, врачи и спасатели /Коллаж: Сегодня
На месте ДТП работает полиция, врачи и спасатели /Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где недавно хозяин дома расстрелял грабителей, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Реклама

Детали ДТП

Аварии произошла близ села Бзов Барышевского района Киевской области. В результате столкновения два грузовика влетели в АЗС. На месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, врачи и спасатели. О причине ДТП пока информации нет.

После столкновения оба грузовика взлетели в АЗС/Видео: Киев Оперативный

В Киеве пьяный водитель протаранил микроавтобус

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Пьяный водитель транспортного средства врезался в заднюю часть микроавтобуса, который стоял на повороте дороги. После удара легковой автомобиль загорелся. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия потушили пламя. В автомобиле сработали подушки безопасности.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 110

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять