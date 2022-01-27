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В Украину идет потепление: когда ждать улучшения погоды

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 января, 17:00
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Синоптики прогнозируют умеренный снег, но в южной части страны преимущественно осадков не ожидается
В некоторых областях ожидается мокрый снег
В некоторых областях ожидается мокрый снег / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в пятницу, 28 января, будет теплее, чем в последние дни. Температура днем по всей стране поднимется до +1...+4 градусов.

Об этом пишут Факты.

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Практически по всей территории ожидается мокрый снег или снег с дождем.

В западных областях днем и ночью прогнозируется мокрый снег, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -1 до +3 градусов.

В северных областях страны синоптики прогнозируют мокрый снег. Дневная температура составит +1 градус.

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В восточных регионах ночью осадки не ожидаются, но днем возможен мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +1 градуса.

В центральных регионах также прогнозируется мокрый снег и дневная температура до +1 градуса.

Теплее всего будет на Юге — от 0 до +4 градусов в Одесской и Николаевской областях. А на Крымском полуострове – до +5 градусов.

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Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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