Видео дня. В Киеве коммунальщики "борются" с травой, но её нет

Такое заметили по улице Героев Днепра. Ролик позабавил Сеть

В Киеве коммунальщики "борются" с травой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети показали забавное видео, на котором коммунальщики Киева якобы косят траву. На самом деле на кадрах видно, что растительности нет.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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"Магический ритуал?"

В размещенном ролике можно увидеть, как один из коммунальных работников в Киеве по улице Героев Днепра, 42 ходит с косилкой, чтобы убрать траву. Но на самом деле ее там нет.

"Магический ритуал? Театр абсурда? Быть может, кто-то уже нашел объяснение, что они там косят?" – смеются в Сети.

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Другие случаи с коммунальщиками

Ранее в Киеве на улице Пушкинской коммунальщики пытаются собрать разобранную плитку с нарисованным на ней знаком "Остановка запрещена".

Также в Броварском районе Киевской области экологи обнаружили загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения. Эксперты выяснили, что причиной стали воды из канализационно-очистных сооружений предприятия Броварского городского совета "Броварытепловодоэнергия".

Кроме того, во Львовской области работник коммунальной службы придумал необычный способ уборки снега на улицах. Он запряг коня в сани и таким образом делал дорожки.

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