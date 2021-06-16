Не складывается: в Киеве коммунальщики собирают пазл из плитки с дорожным знаком (фото)

На Пушкинской коммунальщики собирают знак из плитки. Фото: скрин
В Киеве на улице Пушкинской коммунальщики пытаются собрать разобранную плитку с нарисованным на ней знаком "Остановка запрещена".
Фото и видео опубликовали "Мне это не интересно" в Twitter.
Ранее на тротуарах появились огромные знаки, чтобы предотвратить стихийную парковку.
На этом участке под одним из таких знаков проводили ремонт и разобрали плитку. Теперь ее собирают назад, как пазл.
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Коммунальщикам сложно собрать рисунок обратно. После многих неудачных попыток они оставили эту затею и просто сложили плитку.
В соцсетях высмеяли действия коммунальщиков.
"Проще уже заново покрасить", – пишут в Сети.
Ранее мы писали, что киевляне требуют запретить ремонтировать дороги.
Напомним, в Сети высмеялиремонт дороги на улице Милославской в Киеве. Киевляне назвали работу ремонтников "тетрисом или шрифтом Брайля".