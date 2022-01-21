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Выздоровел от COVID-19? Почему Кличко видели в ресторане без маски

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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21 января, 13:30
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Глава столицы повторно сдал ПЦР-тест и получил негативный результат – он рассказал, как у него проходила болезнь
Кличко получил негативный результат ПЦР-теста
Кличко получил негативный результат ПЦР-теста / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее заболел COVID-19, уже получил негативный ПЦР-тест. Вероятно, именно из-за этого глава столицы нарушил самоизоляцию и посетил ресторан.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Кличко рассказал о своем опыте преодоления штамма "Омикрон".

"Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры.
Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", – написал мэр.

Кличко показал результаты ПЦР-теста

Глава города уточнил, что он вакцинирован от коронавируса, поэтому течение болезни было несложным и непродолжительным.

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"Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - добавил мэр.

Болел уже два раза

С начала эпидемии мэр столицы уже дважды заражался коронавирусом. Первый раз он заболел 24 октября 2020 года. Кличко тогда чувствовал себя хорошо, но все же работал из дома.

А 17 января 2022 года Виталий Кличко снова получил положительный результат теста COVID-19. В этот раз у него обнаружили штамм "Омикрон".

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Виталий Кличко
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