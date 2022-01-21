Забыл о COVID-19? Заболевшего Кличко заметили в ресторане без маски – видео

Мэра Киева Виталия Кличко, который на днях повторно заболел COVID-19, заметили в одном из столичных ресторанов. Городской голова был без маски, когда ел, и его обслуживал официант также без средства защиты.
Об этом сообщает "Страна.ua".
Пренебрег правилами?
17 января городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что заболел коронавирусом и вынужден уйти на самоизоляцию.
Далее по теме
В пятницу утром, 21 января, мэра с охраной заметили в столичном ресторане "Авалон", который находится рядом с квартирой Кличко.
По информации журналистов, мэр Киева был в маске, но затем снял ее, чтобы поесть. При этом Кличко обслуживал официант без средства защиты, а за соседним столом завтракали другие посетители.
После завтрака городской голова отправился домой с охраной пешком.
Что говорит сам Кличко?
На вопрос журналистов, почему мэр, болея COVID-19, ходит в общественные места, Кличко заявил, что идет не из ресторана, а из больницы.
Также он добавил, что уже сдал тест на коронавирус и "надеется на позитивный результат". Вероятно, Кличко имел ввиду негативный результат.
Первое заражение коронавирусом Кличко
24 октября 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию. Тогда городской голова говорил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц.
Мэр Киева тогда чувствовал себя хорошо, но все же работал из дома.
Повторное заражение COVID-19
17 января Виталий Кличко получил положительный результат теста COVID-19. К слову, мэр столицы заболел вирусом во второй раз.
"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – написал Кличко.