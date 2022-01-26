"Вызовов не поступало". Что говорят в полиции о сносе здания университета в Киеве

Полицейские выедут на место только тогда, когда будет вызов от граждан

В столице скоро исчезнет ж/д институт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Брюллова сейчас сносят один из корпусов и массово пилят многолетние деревья на территории Госуниверситета инфраструктуры и технологий.

В полиции Соломенского района столицы "Сегодня" сообщили, что к ним не поступали вызовы к месту демонтажа здания железнодорожного института на улице Огиенко.

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"Сегодня вызовов в полицию по указанному адресу к нам не поступало. Мы можем выехать на место, если будут обращения граждан о правонарушении через линию 102. Полицейские выедут на место и проверят законность проведения демонтажных работ", – сообщили нам в полиции.

Что произошло

В Соломенском районе Киева очевидцы заметили, что территорию ж/д института уничтожают неизвестные. Он находится на пересечении улиц Огиенко и Брюллова.

Спецтехникой сносят не только стены, но и зеленые насаждения.

По словам рабочих, на спил деревьев также есть документы.

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