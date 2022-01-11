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Запомнит надолго: под Киевом водитель автомобиля жестоко проучил автовора (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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11 января, 01:29
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После инцидента вору понадобилась помощь врачей
На место инцидента вызвали правоохранителей/Коллаж: "Сегодня"
На место инцидента вызвали правоохранителей/Коллаж: "Сегодня"

В Киевской области злоумышленник попал в больницу, когда пытался ограбить автомобиль. Во время кража к мужчине подошел владелец транспортного средства.

Об этом сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

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Детали

"На парковке возле стройки Индустриального парка, который расположен на Житомирской трассе, какой-то неадекват разбил стекло в машине и хотел в неё залезть, но не успел… Подбежал владелец авто и несколько раз объяснил, что так делать нельзя. После "объяснений" воришку забрала скорая", — говорится в сообщении.

Как именно владелец автомобиля наказал злоумышленника — не известно. Однако на кадрах с видео видно, наказание со стороны водителя было настолько суровым, что отвозить в медучреждение автовора пришлось на носилках чуть ли не без сознания. На место происшествия, кроме медиков, приехали также патрульные полицейские.

Преступность в Украине

Как пишет Wikipedia, уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

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Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики по преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году — 335 000, среди них убийств — 1326.

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