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Будет бороться? Зам Кличко Пантелеев ответил на подозрение полиции – интервью

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31 января, 19:06
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Журналисты "Сегодня" мы поговорили с заместителем Кличко Петром Пантелеевым, которому вручили подозрение – как он отреагировал на обвинения
Пантелееву вручили подозрение
Пантелееву вручили подозрение

31 января правоохранители вручили подозрение еще одному заместителю мэра Киева Петру Пантелееву, его обвиняют в бездействии по делу очистки от ртути территории завода "Радикал".

Сайт "Сегодня" пообщался с заместителем главы КГГА, Петром Пантелеевым.

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- Как вам вручали подозрение?

- Правоохранители пришли ко мне домой сегодня утром, около 8 часов. Вручили подозрение. С процессуальной точки зрения к ним вопросов нет. Все было сделано в рамках закона, без лишних действий.

- Как вы оцениваете обвинения по поводу завода "Радикал"?

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- Меня обвиняют в умышленном бездействии по поводу завода "Радикал". Это прописано в подозрении. Это обвинение я воспринимаю как абсурдное. Почему? Непосредственно город Киев к этой проблеме не имел никакого отношения. Хотя она родилась еще 20 лет тому. На протяжении этого времени, вне зависимости от того, кто был при власти, совершались определенные шаги по решению этой проблемы. В последние годы город даже выделял средства на решения этой проблемы.

Мы столкнулись с блокированием этого вопроса со стороны государства. Антимонопольным комитет запретил финансировать с городского бюджета мероприятия по очистке завода "Радикал" от ртути. Это факт подтвержден документами. Поэтому мы искали другие варианты, поскольку предприятие, которое может перерабатывает ртуть, осталось на оккупированной территории с 2014 года.

Нашли вариант решения этой проблемы совместно с Министерством охраны окружающей среды, а именно – использование зоны отчуждения для переработки таких отходов и их цивилизованного захоронения. Этот проект сейчас находиться в стадии реализации. Проводится тендер на проектирование. И вот именно сейчас я получаю такие обвинения. Для меня они выглядят нелогическими, странными и очень похожими на политический подтекст.

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- Как вы расцениваете действия правоохранителей?

- Обвинение города в бездеятельности выглядит абсурдным.

- Что будет дальше? Что вы намерены делать в дальнейшем?

- Я сейчас на работе, занимаюсь выполнением своих прямых обязанностей. Что касается обвинений правоохранителей, то я в правовой плоскости буду сотрудничать со следствием. Также мы планируем и дальше заниматься решением проблемы по очистке от ртути завода "Радикал". Ее вполне можно решить, если между городом и центральной властью будет сохранятся конструктив, который был достигнут за прошлый год. Думаю, проблему с отходами вполне можно решить путем совместных действий.

Подозрение еще одному заму

25 января представители прокуратуры Киева вручили подозрение Николаю Поворознику — первому заместителю председателя КГГА.

Зама Кличко обвинили в том, что чиновники не разрешили застроить участок земли на Сырце под жилой комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Дело касается участка на Сырце, который больше 10 лет назад выделили для СНБО, но никто этой землей не пользовался. Территория превратилась в стихийную свалку. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули под управление города.

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