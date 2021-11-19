Генплану Киева быть? Кличко раскрыл дату его доработки

За затягивание процесса презентации Генплана был уволен Сергей Броневицкий

Виталий Кличко рассказал, как обстоят дела с Генпланом в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас в городе готовят Генплан к общественным обсуждениям. Проект планируют доработать до Нового года, а уже в первой половине 2022 году принять его.

Об этом Кличко сообщил в интервью изданию "Цензор.нет".

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Что известно о Генплане?

По словам Кличко, сейчас идет подготовка Генплана к общественным обсуждениям. Также за затягивание процесса презентации Генплана был уволен Сергей Броневицкий, отвечавший за подготовку.

"Но там тоже произошло затягивание процесса. Нам нужно реализовать ключевые требования общины города. Поэтому теперь работаем без Сергея Броневицкого", – заявил городской голова.

Когда Генплан будет готов?

Кличко надеется, что проект Генплана к Новому году будет доработан и подготовлен к вынесению на общественные обсуждения.

"Убежден, что будут правки, обращения, многие вещи, которые нужно будет после обсуждений корректировать, согласно замечаниям общины. Будем делать все, чтобы в первой половине следующего года принять Генплан столицы", – добавил мэр.

Что уже сделали по Генплану:

Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия согласован Министерством культуры.

Материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития общин и территорий Украины.

Начали решать вопросы территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных общин.

Что предусмотрено в проекте Генплана:

прекращение хаотичной застройки столицы;

ограничение высотности застройки в историческом центре;

контроль за комплексностью застройки;

строительство станций метрополитена на Виноградарь;

запуск метро на Троещину;

строительство вокзала на Выдубичах;

строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – возле станций метро и на въездах в город.

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