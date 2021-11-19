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Генплану Києва бути? Кличко розкрив дату його доопрацювання

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 листопада, 15:04
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За затягування процесу презентації Генплану було звільнено Сергія Броневицького
Віталій Кличко розповів, як справи з Генпланом у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко розповів, як справи з Генпланом у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зараз у місті готують Генплан до громадських обговорень. Проєкт планують доопрацювати до Нового року, а вже у першій половині 2022 року прийняти його.

Про це Кличко повідомив в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

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Що відомо про Генплан?

За словами Кличка, зараз триває підготовка Генплану до громадських обговорень. Також за затягування процесу презентації Генплану було звільнено Сергія Броневицького, відповідального за підготовку.

"Але там також відбулося затягування процесу. Нам потрібно реалізувати ключові вимоги громади міста. Тож тепер працюємо без Сергія Броневицького", – заявив міський голова.

Коли Генплан буде готовий?

Кличко сподівається, що проєкт Генплану до Нового року буде доопрацьовано та підготовлено до винесення на громадські обговорення.

"Переконаний, що будуть правки, звернення, багато речей, які потрібно буде після обговорень коригувати, згідно з зауваженнями громади. Робитимемо все, щоб у першій половині наступного року прийняти Генплан столиці", – додав мер.

Що вже зробили щодо Генплану:

  • Розділ, що стосується збереження і охорони історико-культурної спадщини погоджено Міністерством культури.
  • Матеріали проєкту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад і територій України.
  • Почали вирішувати питання територій спільних інтересів з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.

Що передбачено у проєкті Генплану:

  • припинення хаотичної забудови столиці;
  • обмеження висотності забудови в історичному центрі;
  • контроль за комплексністю забудови;
  • будівництво станцій метрополітену на Виноградар;
  • запуск метро на Троєщину;
  • будівництво вокзалу на Видубичах;
  • будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв'язок – біля станцій метро і на в'їздах у місто.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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