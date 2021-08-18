Обыски в департаментах КМДА: на отоплении школ и детсадов чиновники "отмыли" около 1 млн грн

Сегодня искали доказательства кражи бюджетных средст в Департаменте образования КГГА

Глава КГГА Виталий Кличко считает, что все обыски носят политический характер / Коллаж "Сегодня"

Сегодня прошли обыски в Департаменте образования Киевской городской государственной администрации (КГГА), сотрудники которого подозреваются в нецелевом использовании бюджетных средств на более чем 1 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Обыск в Департаменте образования КГГА не первый в учреждениях киевской власти / Фото Киевской городской прокуратуры

Согласно сообщению, нецелевое использование бюджетных средств киевлян произошло в рамках программы по обслуживанию модульных индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии в учебных заведениях. Чиновники подозреваются в присвоении около 1 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

Эти обвинения подпадают под ч. 3 ст. 191 УК Украины, что карается тюремным сроком до 3 лет тюрьмы.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления других участников преступления", сказано в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Воруют на туалетах, школах и мусоре

Это далеко не первый обыск, который прошел в столичных департаментах и на коммунальных предприятиях города в последнее время. Практически каждый день столичная прокуратура вместе с Государственным бюро расследований сообщает о новых подобных мероприятиях.

17 августа прошли обыски в офисе коммунального предприятия "Житлоинвестбуд-УКБ", руководство которого разработало схему кражи средств при проведении работ по капитальному ремонту детских садов в Печерском, Оболонском, Соломенском и Дарницком районах столицы. Согласно материалам следствия, в течение 2019 году это предприятие перевело подрядчикам 30 млн грн за работы, которые не выполнялись.

17 августа прошли обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Соломенка-Сервис" по факту растраты около 5 млн грн бюджетных средств. Они выделялись на реконструкцию средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева.

17 августа обыски прошли в КП "Киевкоммунсервис" и его подрядных предприятиях. Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись.

Согласно материалам следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" организовали схему получения бюджетных средств за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, которые в реальности не предоставлялись. 16 июля прокуратура пришла в КП "Киевводфонд". Сотрудники этого коммунального предприятия подозреваются в хищения 7 млн грн на приобретении товаров и выполнение работ по капитальному ремонту бюветных комплексов и общественных туалетов.

8 июля в главном офисе ЗАО "АК" Киевводоканал " сотрудники Государственного бюро расследований проводили обыски по факту хищений на объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.

Напомним, что глава КГГА Виталий Кличко считает, что все эти обыски - свидетельство политического давления на него и на столичную власть.