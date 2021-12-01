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Все-таки уволили: экс-зам Кличко Густелев попрощался с коллегами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 декабря, 15:42
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Причиной увольнения послужила служебная записка Александра Густелева, которую он предоставил градоначальнику
Заместитель мэра столицы отработал последний день
Заместитель мэра столицы отработал последний день / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель главы КГГА Александр Густелев, которого мэр столицы Виталий Кличко уволил 5 ноября, отработал сегодня последний день.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Дорогие друзья и коллеги! Каждый этап жизни имеет свой старт и финиш…Сегодня мой последний рабочий день в должности заместителя главы КГГА", – написал Александр Густелев.

Причина увольнения

Заместителя главы КГГА Александра Густелева уволили из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом сообщил ранее мэр Киева Виталий в Telegram.

"Без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", – написал тогда Кличко.

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Служебная записка

Как стало известно сайту "Сегодня" от ближайшего окружения мэра, причиной увольнения послужила служебная записка Александра Густелева, которую он предоставил градоначальнику.

В документе речь шла о состоянии строительств Подольского моста и Большой окружной дороги на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской. А точнее – о затягивании строительства этих объектов со стороны генподрядчика.

Напомним, на должность заместителя главы КГГА Александр Густелев был назначен 24 февраля 2020 года. Он курировал работу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. До этого Густелев возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор" с апреля 2015 года.

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