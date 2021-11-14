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"А где тут газон?" В Киеве прославили очередного "героя парковки" (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 ноября, 17:41
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Водитель Mercedes нарушил сразу несколько пунктов ПДД, припарковав автомобиль на газоне и рядом с "зеброй"
В Киеве заметили очередного "героя" парковки.
В Киеве заметили очередного "героя" парковки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ЖК Варшавский на Виноградаре в Киеве обнаружили очередного "героя парковки". Элитный внедорожник припарковали прямо на газоне перед многоэтажкой.

Фото опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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"Национальная украинская рубрика "а где тут газон"???? Элитный ЖК Варшавский", – подписано фото.

Также автор поста яростно критикует владельца Mercedes GLS, который решил раскатать газон "вдоль и поперек".

Газон нельзя раскатывать только если хотя бы одно из условий выполняется (список ироничен, – ред.):

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  • Огорожен, засеян породистой травой, есть паспорт
  • Паспорт газона распечатан на билборде минимум 10 метров прямо над газоном.
  • Газон охраняют автоматчики, Нацдружины и ветераны АТО.
  • Имеется дорогой автоматический полив и освещение
  • Мер ежедневно лично проверяет и поливает газон из лейки.
  • Трава высотой не менее 2 метров и не менее 1000 растений на метр квадратный.
  • Имеется дорожный знак 566.866 "ГАЗОН. ПОЖАЛУЙСТА НЕ УБИЙ ЕГО".

В Киеве элитный Mercedes припарковали просто на газоне. Фото: dtp.kiev.ua

    Где запрещена остановка

    Согласно правил дорожного движения, автомобилей запрещается:

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    • на железнодорожных переездах;
    • на трамвайных путях (кроме случаев, обусловленных пунктом 15.8 настоящих Правил);
    • на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;
    • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;
    • на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;
    • в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
    • ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
    • есть)ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;
    • в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
    • в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;
    • ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно на месте выезда.

    Где запрещена парковка

    • в местах, где запрещена остановка;
    • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
    • на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
    • более 50 м от железнодорожных переездов;
    • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
    • в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
    • ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;
    • на газонах.

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