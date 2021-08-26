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Ад на проспекте Бажана. Когда рассосется пробка возле Южного моста (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
26 августа, 21:21
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В патрульной полиции не смогли объяснить, почему не ограничили въезд фур в столицу
По состоянию на 21:00 на проспекте Бажана все еще пробка / Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 21:00 на проспекте Бажана все еще пробка / Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня жители Киева наблюдали невероятное скопление фур на проспекте Бажана. Их собралось сотни по направлению к Южному мосту. Необычный затор возник из-за ремонтных работа на мосту, где ремонтники с самого утра заняли две полосы движения, а для проезда на правый берег оставалась всего одна полоса.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Работы на Южном мосту стартовали с 24 августа и продлятся до 1 октября с ограничением проезда транспорта.

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В КК "Киеавтодор" отмечают, что от киевлян поступает много жалоб на состояние старых деформационных швов на Южном мосту, проезжая их водители притормаживают.

"На мосту начнут замену деформационных швов. На первом этапе основные работы будут проходить под проезжей частью. Чтобы ускорить процесс, обновлять сразу несколько швов. Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут выполняться в направлении правого берега", – сообщают в КГГА.

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Фото: facebook.com/DVisti
Фото: facebook.com/DVisti

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" не смогли ответить, почему так много фур собралось на проспекте Бажана. Напомним, что в жаркие дни их въезд в столицу ограничивали. Что мешало поступить так и сегодня, пока непонятно.

Примечательно, что по состоянию на 21:00 на проспекте Бажана все еще пробка – машин не стало меньше.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Напомним, что за последние годы город отремонтировал 69 искусственных сооружений из 172 имеющихся. На сегодня 10 искусственных сооружений находятся в ремонте.

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Ранее мы сообщали, что:

  • в Киеве с одной из опор на эстакаде Южного моста осыпался бетон и видно арматуру. Пользователи социальных сетей забили тревогу по поводу состоянии конструкции. Учитывая то, что мост проезжают ежедневно тысячи автомобилей, опасения киевлян вполне логичны.
  • в Сети появились фото моста Метро, на которых видно, что под путепроводом начала обваливаться якобы одна из несущих стен.
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