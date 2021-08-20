Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Два самолета из аэропорта "Борисполь" вылетят с опозданием: в чем причина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 августа, 14:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В "Борисполе" на несколько часов перенесли рейсы – что говорят о задержке в авиакомпании МАУ
Задержки рейсов - не редкость в "Борисполе". Фото: коллаж "Сегодня"
Задержки рейсов - не редкость в "Борисполе". Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет сразу двух рейсов в Тирану и в Анталию. Оба рейса осуществляет авиакомпания МАУ.

Реклама

Информацию об этом показали на информационном табло аэропорта.

Читайте также:

Какие рейсы опаздывают?

  • Вылет в столицу Албании был запланирован на 13:10, но его перенесли на 18:30.
  • Вылет в Анталию должен был состоятся в 11:35, но его перенесли на 17:15.
Табло с переносом рейсов. Скриншот с сайта аэропорта

Сайту "Сегодня" в компании уточнили, что перенос рейсов в Анталию и Тирану произошел из-за загруженности воздушных суден.

"Никто не застрахован от технических моментов, которые предусматривают замену борта. Из-за плотности навигации на замену воздушного судна необходимо время. Пассажиры предупреждены о переносе времени вылета на обоих рейсах. Все сделано в соответствии международных процедур, которые применяются на случай таких изменений в расписании", – рассказали в МАУ.

Пассажиропоток в "Борисполе"

Только в июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 167 994 пассажиров (из них 735 640 – пассажиры регулярных рейсов, 432 354 – нерегулярных).

Реклама

Учитывая, что лето еще не закончилось, а для туристов после карантина стают доступными полеты в другие страны, в аэропорту призывают пользоваться их услугами.

Ранее мы писали, что:

Другие новости Украины и мира смотрите в нашем выпуске:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять