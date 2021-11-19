Готов на 90%. Когда в Киеве откроют Подольский мост

В Киеве Подольско-Воскресенский мост построен на 90%, в следующем году проложат дорогу от транспортной развязки на пересечении улицы Бальзака и проспекта Шухевича.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Цензор.нет".
"Большинство киевлян действительно думают, что Подольско-Воскресенский – это только арочный мост через Днепр. И думают: сколько можно его строить? А этот мостовой переход – это комплекс объектов протяженностью почти 11 км", – сказал он.
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После того, как в 2022 году построят дорогу от транспортной развязки, возьмутся за метро. В теле моста уже построены 3 станции метрополитена. С правого берега заезд и съезд с моста уже сделаны.
"Можно напомнить, что и пандемия отняла у нас время, когда не смогли вовремя приехать зарубежные специалисты. И как ванты застряли по дороге в Украину из-за проблем с логистикой в начале пандемии. У нас много других вещей происходило, как палки нам в колеса вставляли", – добавил мэр.
Густелева уволили за мост?
Кличко напомнил, что его бывший заместитель Александр Густелев отчитывался еще в начале 2021 года, что мост поедет к Новому году.
"Используя возможность, что была пресса, я спросил публично: ты гарантируешь это? – Да. – Тогда, если ты это сделаешь, я буду тебя в прямом смысле носить на руках, а если не сделаешь, – я тебя уволю", - сказал глава города.
Когда откроют мост?
По словам Кличко, несмотря на все трудности, движение по мосту откроют в первой половине 2022 года.
"После Нового года, в течение нескольких месяцев, максимум к лету, движение транспорта будет открыто, а дальше уже к концу следующего года – и выезд на улицу Бальзака", – отметил мэр.
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