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Готов на 90%. Когда в Киеве откроют Подольский мост

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
19 ноября, 14:04
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В Киеве уже построили 3 станции метрополитена в теле Подольского моста – как идут работы
Когда будет готов Подольский мост
Когда будет готов Подольский мост / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве Подольско-Воскресенский мост построен на 90%, в следующем году проложат дорогу от транспортной развязки на пересечении улицы Бальзака и проспекта Шухевича.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Цензор.нет".

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"Большинство киевлян действительно думают, что Подольско-Воскресенский – это только арочный мост через Днепр. И думают: сколько можно его строить? А этот мостовой переход – это комплекс объектов протяженностью почти 11 км", – сказал он.

После того, как в 2022 году построят дорогу от транспортной развязки, возьмутся за метро. В теле моста уже построены 3 станции метрополитена. С правого берега заезд и съезд с моста уже сделаны.

"Можно напомнить, что и пандемия отняла у нас время, когда не смогли вовремя приехать зарубежные специалисты. И как ванты застряли по дороге в Украину из-за проблем с логистикой в ​​начале пандемии. У нас много других вещей происходило, как палки нам в колеса вставляли", – добавил мэр.

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Густелева уволили за мост?

Кличко напомнил, что его бывший заместитель Александр Густелев отчитывался еще в начале 2021 года, что мост поедет к Новому году.

"Используя возможность, что была пресса, я спросил публично: ты гарантируешь это? – Да. – Тогда, если ты это сделаешь, я буду тебя в прямом смысле носить на руках, а если не сделаешь, – я тебя уволю", - сказал глава города.

Когда откроют мост?

По словам Кличко, несмотря на все трудности, движение по мосту откроют в первой половине 2022 года.

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"После Нового года, в течение нескольких месяцев, максимум к лету, движение транспорта будет открыто, а дальше уже к концу следующего года – и выезд на улицу Бальзака", – отметил мэр.

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