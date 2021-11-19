Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Готовий на 90%. Коли у Києві відкриють Подільський міст

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
19 листопада, 14:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Києві вже збудували 3 станції метрополітену в тілі Подільського мосту – як ідуть роботи
Коли буде готовий Подільський міст
Коли буде готовий Подільський міст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві Подільсько-Воскресенський міст збудовано на 90%, наступного року прокладуть дорогу від транспортної розв'язки на перехресті вулиці Бальзака та проспекту Шухевича.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у інтерв'ю "Цензор.нет".

Реклама

"Більшість киян насправді думають, що Подільсько- Воскресенський – це тільки арочний міст через Дніпро. І думають: скільки можна його будувати?! А цей мостовий перехід – це комплекс об’єктів довжиною майже 11 км", – сказав він.

Після того, як 2022 року збудують дорогу від транспортної розв'язки, візьмуться за метро. У тілі мосту вже збудовано 3 станції метрополітену. З правого берега заїзд та з'їзд з мосту вже зроблено.

"Можна нагадати, що і пандемія забрала в нас час – коли не змогли вчасно приїхати закордонні фахівці. І як ванти застрягли по дорозі в Україну через проблеми з логістикою на початку пандемії. У нас багато інших речей відбувалося, як палки нам в колеса вставляли", – додав мер.

Реклама

Густєлєва звільнили за міст?

Кличко нагадав, що його колишній заступник Олександр Густєлєв звітував ще на початку 2021 року, що міст поїде до Нового року.

"Користуючись можливістю, що була преса, я спитав публічно: ти гарантуєш це? – Так. – Тоді, якщо ти це зробиш, я буду тебе в прямому сенсі носити на руках, а якщо не зробиш, – я тебе звільню", – сказав голова міста.

Коли відкриють міст?

За словами Кличка, незважаючи на всі труднощі, рух мостом відкриють у першій половині 2022 року.

Реклама

"Після Нового року, протягом кількох місяців, максимум до літа, рух транспорту буде відкритий, а далі вже до кінця наступного року – і виїзд на вулицю Бальзака", – зазначив мер.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 090

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 листопада 1991. Президент Азербайджану Аяз Муталібов прибув до Києва і провів переговори з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти