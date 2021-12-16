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Готовимся к снегу. В метро напомнили, как перевозить лыжи и санки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 06:00
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Замеры размера багажа на станции метро проводит работник контрольного пункта
В метро действуют правила перевозки багажа
В метро действуют правила перевозки багажа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене подготовили правила перевозки лыж и санок во время зимнего сезона.

Об этом пишет пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Из основных ограничений:

  • любой объемный багаж более 200 см по сумме измерений перевозить запрещено;
  • длинномеры (удилище, планка) более 220 см перевозить запрещено.

Разрешено бесплатно (в пределах возможного габарита):

  • ручную кладь;
  • контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не превышают 120 сантиметров;
  • детские коляски, кресла колесные, палки, костыли, ходунки и другие средства, которыми пользуются маломобильные группы населения;
  • музыкальные инструменты в чехлах или надлежащей упаковке;
  • спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т. д.) в чехлах или в надлежащей упаковке.

За дополнительную плату (в пределах возможного габарита):

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  • ручная кладь более двух единиц – багаж, превышающий установленный бесплатный габарит (120 см по сумме размеров).

В Киеве обновят общественный транспорт

Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:

  • 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,
  • 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.

"Это будет транспорт низкопольный, приспособленный для всех пассажиров, в том числе, людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

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