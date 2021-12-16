Готовимся к снегу. В метро напомнили, как перевозить лыжи и санки

В Киевском метрополитене подготовили правила перевозки лыж и санок во время зимнего сезона.
Об этом пишет пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Из основных ограничений:
Далее по теме
- любой объемный багаж более 200 см по сумме измерений перевозить запрещено;
- длинномеры (удилище, планка) более 220 см перевозить запрещено.
Разрешено бесплатно (в пределах возможного габарита):
- ручную кладь;
- контейнеры и клетки, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) не превышают 120 сантиметров;
- детские коляски, кресла колесные, палки, костыли, ходунки и другие средства, которыми пользуются маломобильные группы населения;
- музыкальные инструменты в чехлах или надлежащей упаковке;
- спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т. д.) в чехлах или в надлежащей упаковке.
За дополнительную плату (в пределах возможного габарита):
- ручная кладь более двух единиц – багаж, превышающий установленный бесплатный габарит (120 см по сумме размеров).
В Киеве обновят общественный транспорт
Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.
Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:
- 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,
- 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.
"Это будет транспорт низкопольный, приспособленный для всех пассажиров, в том числе, людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали:
- Суды затягиваются. Что будет с метро на Виноградарь.
- В Киевском метро появились лежачие места? Пассажиры показали странные фото.