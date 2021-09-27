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Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь в Ташкент: расписание рейсов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 сентября, 16:30
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Туристы, въезжающие в страну обязаны до регистрации предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом
Рейс в Узбекистан будет выполнятся раз в неделю
Рейс в Узбекистан будет выполнятся раз в неделю / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Вчера узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways вернулась в международный аэропорт "Борисполь" на маршрут Ташкент-Киев-Ташкент.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

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"Сейчас рейсы будут выполняться один раз в неделю – в воскресенье", – говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании уже в "Борисполе"
Самолет авиакомпании уже в "Борисполе" / Фото: Пресс-служба аэропорта "Борисполь"

Правила пересечения границы

Иностранцы, въезжающие в Узбекистан обязаны до регистрации предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус (за последние 72 часа) с отрицательным результатом.

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Также сохраняется порядок въезда без каких-либо ограничений со справкой о вакцинации, признанной на международном уровне или справке о наличии антител против коронавирусной инфекции в крови.

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При въезде на авто, лица, въезжающие в Республику проходят экспресс-тестирование на антиген коронавирусной инфекции.

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В Узбекистане действует обязательный масочный режим, социальная дистанция, а также дезинфекция.

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