Из-за Atlas Weekend продлят работу киевского метрополитена: расписание

В столице проходит музыкальный фестиваль - график работы метро поменялся. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве 9 июля работу столичной подземки продлят на час. В столице проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
"Заметим, что на время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов", – пишут в ведомстве.
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В подземке отмечают, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
Режим работы метро. Фото: Киевский метрополитен/Facebook
Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене рассказали, когда построят метро на Виноградарь.
Напомним, в киевском метрополитене хрупкая девушка подралась с мужчиной.
Также мы писали, что на станции метро "Дорогожичи" пассажиры наблюдают следы от потоков воды, которая каким-то образом попала на станцию.