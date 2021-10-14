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Как выглядит депо в Киевском метрополитене изнутри: залипательное видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 октября, 17:27
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Харьковское депо построили 14 лет назад, ежедневно оттуда выезжают 43 поезда
Как выглядит Харьковское депо в Киеве
Как выглядит Харьковское депо в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене самое молодое электродепо "Харьковское" открыли в 2007 году. Сейчас там обслуживается 254 вагона.

В КП показали, как депо выглядит изнутри.

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Каждый день работники метро формируют из вагонов 43 поезда, которые перевозят пассажиров зеленой линии. Остальные остаются для ремонта и в качестве резерва.

"Депо имеет удобное устройство цехов, современные системы для ремонта подвижного состава. Коллектив "Харьковского" – 507 специалистов. Кроме машинистов поездов, здесь работают маневровые машинисты, электромонтеры, слесари, дежурные по депо", - отметили в пресс-службе метрополитена.

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Самому старшему работнику депо 79 лет – он занимается обслуживанием и ремонтом электрооборудования. А самое долгое время – 52 года – работает заведующая дома отдыха локомотивных бригад.

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