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Киев вечером остановился в пробках – где не проехать (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
1 декабря, 17:54
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Центральные улицы города перекрыты, что повлекло за собой усложнение движения автомобилей
В центре Киева многочисленные пробки на дорогах.
В центре Киева многочисленные пробки на дорогах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 1 декабря в Киеве образовались многочисленные пробки. Движение в центре города почти полностью остановилось, однако и в других районах ситуация на дорогах затруднена.

Об этом свидетельствуют Google maps.

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Центр

Улица Крещатик и Майдан Незалежности перекрыты, на близлежащих улицах образовались пробки. Кроме того, сложная ситуация на улице Владимирская, бульваре Тараса Шевченко, Лесе Украинки, улице Большая Житомирская.

В районе Контрактовой площади пробки наблюдаются на улице Нижний Вал, Межигорская, Хорива, Почайнинская. А также на Набережно-Крещатинском и Вознесенском спуске.

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Пробки в центре Киева вечером 1 декабря. Фото: Сегодня

Правый берег

Пробки образовались также на Большой Васильковской, Евгения Коновальца, бульваре Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги.

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Частично "стоит" проспект Победы. В районе Борщаговки пробок пока не наблюдается. Так же на мостах в данный момент без особых усложнений движения.

Левый берег

Там пока незначительные пробки на Харьковском шоссе и улице Братиславской. Также движение затруднено вблизи станции метро "Черниговская".

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