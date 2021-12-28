Киев замер в пробках: где не проехать (карта)

Причиной пробок стали аварии и не только

В городе затрудненный проезд / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 28 декабря, в Киеве снова образовались пробки. Тяжело выехать с левого на правый берег. Также произошел и сбой движения общественного транспорта в столице.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 28 декабря.

Реклама

Где в Киеве пробки

Левый берег. Возле станции метро "Гидропарк" и на Русановском мосту есть небольшая пробка. Также тяжело проехать возле станции метро "Осокорки", а все из-за ДТП.

Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено. От метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Центр. Пробки образовались и на Набережно-Крещатицкой.

Реклама

Пробки в Киеве. Скрин: Google карта

Общественный транспорт в городе изменил маршруты

В Киеве общественный транспорт 28 декабря изменил маршруты. Ряд автобусов сменили маршруты курсирования, а некоторые рейсы городской электрички отменили.

Изменено движение автобусов № 7 Львовская площадь по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы.

Реклама

Отменили также курсирование рейсов городских электричек 7307/7308, 7315/7316.

Ранее мы писали: