Киев замер в пробках: где не проехать (карта)

Сегодня, 28 декабря, в Киеве снова образовались пробки. Тяжело выехать с левого на правый берег. Также произошел и сбой движения общественного транспорта в столице.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 28 декабря.
Где в Киеве пробки
Левый берег. Возле станции метро "Гидропарк" и на Русановском мосту есть небольшая пробка. Также тяжело проехать возле станции метро "Осокорки", а все из-за ДТП.
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Правый берег. На Большой Окружной дороге также движение затруднено. От метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
Центр. Пробки образовались и на Набережно-Крещатицкой.
Общественный транспорт в городе изменил маршруты
В Киеве общественный транспорт 28 декабря изменил маршруты. Ряд автобусов сменили маршруты курсирования, а некоторые рейсы городской электрички отменили.
Изменено движение автобусов № 7 Львовская площадь по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы.
Отменили также курсирование рейсов городских электричек 7307/7308, 7315/7316.