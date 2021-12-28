Київ завмер у пробках: де не проїхати (карта)

Сьогодні, 28 грудня, у Києві знову утворилися пробки. Тяжко виїхати з лівого на правий берег. Також стався і збій руху громадського транспорту у столиці.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 28 грудня.
Де у Києві пробки
Лівий берег. Біля станції метро "Гідропарк" та на Русанівському мосту є невеликий затор. Також важко проїхати біля станції метро "Осокорки", а все через ДТП.
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Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений. Від метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
Центр. Пробки утворилися і на Набережно-Хрещатицькій.
Громадський транспорт у місті змінив маршрути
У Києві громадський транспорт 28 грудня змінив маршрути. Низка автобусів змінили маршрути курсування, а деякі рейси міської електрички скасували.
Змінено рух автобусів №7 Львівська площа через проведення ярмарку. Рух автобусів №7 організований до пл. Перемоги.
Скасували також курсування рейсів міських електричок 7307/7308, 7315/7316.