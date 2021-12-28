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Київ завмер у пробках: де не проїхати (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 10:37
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Причиною пробок стали аварії і не лише
У місті утруднений проїзд / Колаж "Сьогодні"
У місті утруднений проїзд / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 28 грудня, у Києві знову утворилися пробки. Тяжко виїхати з лівого на правий берег. Також стався і збій руху громадського транспорту у столиці.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 28 грудня.

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Де у Києві пробки

Лівий берег. Біля станції метро "Гідропарк" та на Русанівському мосту є невеликий затор. Також важко проїхати біля станції метро "Осокорки", а все через ДТП.

Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений. Від метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Центр. Пробки утворилися і на Набережно-Хрещатицькій.

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Пробки у Києві. Скрін: Google карта
Пробки у Києві. Скрін: Google карта

Громадський транспорт у місті змінив маршрути

У Києві громадський транспорт 28 грудня змінив маршрути. Низка автобусів змінили маршрути курсування, а деякі рейси міської електрички скасували.

Змінено рух автобусів №7 Львівська площа через проведення ярмарку. Рух автобусів №7 організований до пл. Перемоги.

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Скасували також курсування рейсів міських електричок 7307/7308, 7315/7316.

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