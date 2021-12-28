В Киеве изменили движение общественного транспорта: список маршрутов

В Киеве общественный транспорт 28 декабря изменил маршруты. Ряд автобусов сменили маршруты курсирования, а некоторые рейсы городской электрички отменили.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Где изменили движение
"Изменено движение автобусов № 7 Львовская площадь по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы", – говорится в сообщении.
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Какие рейсы отменили
28 декабря отменили курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315/7316
"Отменяется курсирование следующих рейсов городского электрички: 7307/7308, 7315/7316 по техническим причинам", – говорится в сообщении.
В "Киевпасстрансе" извинились за временные неудобства.
Сбои в работе транспорта
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
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