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В Киеве изменили движение общественного транспорта: список маршрутов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 08:10
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Автобусы сегодня будут курсировать по другому маршруту из-за ярмарки
В столице внесли изменения в работу общественного транспорта
В столице внесли изменения в работу общественного транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве общественный транспорт 28 декабря изменил маршруты. Ряд автобусов сменили маршруты курсирования, а некоторые рейсы городской электрички отменили.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

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Где изменили движение

"Изменено движение автобусов № 7 Львовская площадь по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы", – говорится в сообщении.

Какие рейсы отменили

28 декабря отменили курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315/7316

"Отменяется курсирование следующих рейсов городского электрички: 7307/7308, 7315/7316 по техническим причинам", – говорится в сообщении.

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В "Киевпасстрансе" извинились за временные неудобства.

Сбои в работе транспорта

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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