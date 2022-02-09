Кондиционер? В киевском автобусе-гармошке заметили огромную дыру (фото)

Пользователи Сети начали шутить по этому поводу

В столице заметили сломанный автобус. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети появились фото сломанного автобуса, который ездит по дорогам Киева. Транспорт заметили недалеко от станции метро Харьковская.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".

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Кондиционер в феврале?

На опубликованных снимках можно увидеть, что в автобусе-гармошке сломалось соединение и в результате этого образовалась дыра, и теперь воздух попадает прямо в салон, где сидят пассажиры.

"Кондиционер в автобусе? Пффф, это для слабаков! Выбор Киевпасстранса – максимально возможное проветривание. Надо еще поднять стоимость проезда! Срочно!" – написали очевидцы.

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Как отреагировали в Сети?

Пользователи Сети начали шутить по этому поводу в комментариях под постом:

"Если провтыкал остановку, но нужно срочно выйти"

"На выходных отдыхали – порвали "гармошку"

"У меня еще с детства фобия была ехать на гармошке, постоянно казалось, что на повороте она оторвется"

"Ковид не пройдет"

"Так гуляли, что баян порвали"

В Киеве пассажирам пришлось толкать поломанную маршрутку

В Киеве пассажирам маршрутки пришлось толкать поломанный транспорт, чтобы доехать на работу. Видео инцидента опубликовали в Сети.

ЧП произошло на улице Академика Туполева. В ролике видно, что маршрутка не смогла завестись.

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Четверо мужчин приложили физические усилия, чтобы транспорт смог продолжить движение самостоятельно.

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