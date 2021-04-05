Транспортный коллапс в Киеве из-за локдауна, вечер: сколько стоит доехать домой на такси

В понедельник, 5 апреля, в Киеве стартовал локдаун. Ехать с сегодняшнего дня в общественном транспорте можно лишь по спецпропускам. Остальным же жителям столицы советуют оставаться дома или добираться на такси.

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Какая ситуация с такси вечером – выяснили "Сегодня".

Цены и пробки

Утром Киев сковал транспортный коллапс – пробки достигли максимальных баллов, а цены на проезд в такси взлетели в три раза. Стоимость превышала 600 гривен. Опрошенные корреспондентами "Сегодня" пассажиры говорили, что такси в Киеве стоило в среднем в 2-2,5 раза дороже, чем в обычные дни. Кроме того, поиск водителя замедлился из-за нехватки машин.

Но, несмотря на очень высокие цены и длинные пробки на дорогах киевляне были готовы платить. Поскольку на работу нужно каким-либо образом добраться. Хотя бы для того, чтобы забрать спецпропуск для общественного транспорта.

Видео: Сегодня

Например, сегодняне пустили в маршрутку медика.Женщина объяснила, что не успела забрать свой спецпропуск, который ждет ее на работе. Она живет за 50 км от места. Такси стоило бы для нее около 1000 гривен.

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Один из столичных таксистов рассказал "Сегодня", что тарифы на проезд в такси выставляют не лично водители, и даже не компания-перевозчик. Их автоматически определяет "компьютер" на основе данных о спросе и количестве машин в районе и пробок, рассказал "Сегодня" один из столичных таксистов.

По словам водителя, он за сегодняшнее утро, четыре рабочих часа, заработал столько же, сколько за весь вчерашний день.

К счастью, ближе к вечеру цены на такси нормализовались. Они выше обычного, но в подобной ситуации, когда каждому нужна машина это вполне логично.

Вечером у киевлян появилась другая проблема – столицу сковали пробки. Согласно Google-картам, по состоянию на 19:00, практически парализован весь правый берег.

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На мостах которые ведут с правого на левый берег – можно спокойно проехать, незначительная тягучка. И на левом берегу – незначительные пробки, проезд практически не утруднен. Но все меняется. поскольку многие пытаются добраться как раз с центра на левый берег и поток перемещается.

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Центр – "Святошин"

Как отправную точку мы взяли адрес в центре – Антоновича, 20. Большинство офисов, здания госучреждений и органов власти расположены в центре. Чтобы доехать к станции метро "Святошин" нужно быть готовым заплатить 196 гривен, это автомобили комфорт-класса. Другие авто заняты, их пока что невозможно заказать. Авто за 179 гривен периодически появляется, но чтобы успеть именно на него, нужно регулярно обновлять страницу.

Популярный сервис такси Bolt оценил поездку с улицы Антоновича 20 на проспект Академика Королева в 189 гривен. Это обычный тариф при повышенном спросе. Если у клиента есть желание заказать авто комфорт-класса, то это будет стоить 206 гривен, а бизнес-класса – 344 гривны.

По этому же маршруту можно проехать чуть дороже, если заказать автомобиль службы такси Uklon, там цены стартуют от 220 гривен. В целом цены по этому направлению находятся в пределах нормы, зависит от конкретного адреса и загруженности дорог.

Столько стоит добраться на Харьковский массив

Если вы работаете в центре и вам нужно добраться на Харьковский массив, то поездка обойдется для вас чуть дороже обычного. Например, с улицы Антоновича 20 к станции метро "Харьковская" обойдется в 165 гривен. Автомобиль комфорт-класса в 181 гривну, а бизнес-класс будут стоить 306 гривен. Обычно цены стартуют от 120 гривен, но, также, это зависит от времени суток.

Поездка в этот же район, но не к метро, а на улицу Михаила Драгоманова будет стоить 268 гривен. Машины есть в свободном доступе и приедет автомобиль буквально через несколько минут. Но, цена довольно высока. Подобная поездка обычно стоит на 100 гривен меньше.

Как доехать на Теремки

Чтобы добраться из улицы Антоновича к станции метро Теремки нужно будет заплатить 190 гривен. Но цена регулярно меняется и спрос на авто большой. В таких случаях советуют поднимать цену самостоятельно, поскольку она не высокая, а путь не близкий и поиск свободного авто может занят много времени.

Дорога с центра Киева на улицу Теремковскую будет стоить 206 гривен, если заказать автомобиль в сервисе такси Uklon. А если заказать в другом популярном сервисе Bolt, то поездка может обойтись в 134 гривны. Видимо это минимальный тариф, но неизвестно приедет ли при такой цене автомобиль. Поскольку это очень дешево, тем более во время локдауна таксисты пытаются брать более существенные заказы.

Тем временем, сайт "Сегодня" ведет хронику транспортного коллапса в Киеве. Те, кому не хватает денег на такси, пытаются всеми правдами и неправдами прорваться в автобусы и троллейбусы.

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