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LOL дня. В Киеве мужчина ходил по встречке и снимал себя на камеру (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
20 декабря, 16:21
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Мужчина шел по встречной полосе движения и мог спровоцировать ДТП
В столице мужчина чуть не спровоцировал аварию
В столице мужчина чуть не спровоцировал аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 20 декабря произошло ЧП на дороге. Неизвестный мужчина ходил по проезжей части и снимал себя на телефон.

Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Telegram.

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Инцидент произошел на улице Лобановского. Мужчина шел по встречной полосе движения и мог спровоцировать ДТП.

"В Киеве на Лобановского и к Южному держит путь славетный нащадок, что то снимает по дороге, наверное блогер", – написали в Сети.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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