Почему в метро Киева плохо работает интернет? Мы узнали, в чем проблема

Киевляне, которые регулярно пользуются столичной подземкой, жалуются на плохое качество интернета в вагонах киевского метрополитена. Он то появляется, то пропадает. Например, на станции метро "Кловская" интернет вообще отсутствует.
Сайт "Сегодня" узнал, в чем проблема.
На что жалуются пассажиры?
В пятницу утром на станции метро "Кловская" вообще не было интернета.
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"Заметил, что когда поезд приезжает на станцию "Кловская" или отъезжает от нее, то интернет вообще пропадает. Там, наверное, стоит какое-то устройство, которое глушит сигнал. Сегодня утром у меня на "Кловской" полностью пропал интернет, и такое случается там очень часто", – рассказал нам киевлянин Ростислав.
Что говорят в метро?
В департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА сайт "Сегодня" заверили, что сбоев в работе оборудования не было зафиксировано.
"На данный момент информация такая – все работает", – отметили в департаменте.
В Киевском метрополитене нам сообщили, что им ничего неизвестно по поводу сбоев работы интернета в метро.
Там посоветовали обратиться за разъяснениями к операторам мобильной связи. Они вместе с городом внедряли проект по запуску интернета в подземке, устанавливали там свое оборудование, а значит, следят за его работой.
Что говорят операторы
В Киевском метрополитене все мобильные операторы работают на инфраструктуре, которая в большей части является общей. Но каждый оператор видит работу своей сети.
Ранее проблема отсутствия интернета на "Кловской" была незамеченной, а сейчас специалисты выявили некую техническую неисправность, которая отображается на пользователях мобильных телефонов в виде отсутствия интернета. Ее обещают изучить уже в ближайшее время.
"На этом участке метро (станция метро "Кловская") обнаружена определенная общая проблема всех операторов, сейчас специалисты пытаются выяснить причину", – пояснили нам в пресс-службе одного из мобильных операторов.