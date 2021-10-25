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Почти 500 женщин и только один мужчина – кто убирает киевское метро

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
25 октября, 06:00
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Работники этого направления обеспечивают чистоту пассажирских платформ
468 работников занимается уборкой в метрополитене
468 работников занимается уборкой в метрополитене / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 468 работников занимаются уборкой в метрополитене, из них только один мужчина.

Об этом написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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Среди основных обязанностей работника этого направления – обеспечить чистоту пассажирских платформ, кассовых залов, части подземных переходов, на балансе метро, ​​балюстрад эскалаторов, прилегающей к станции территории, а также служебно-бытовых помещений.

"Специальной стажировки профессия не предполагает, работать можно с 18 лет. Собственно столько сейчас самой молодой работнице, а самой старшей уборщице – 72 года. Самый большой стаж в должности – 44 года", - говорится в сообщении.

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Известно, что уборка проводится как ручным, так и механизированным способами. Брагинский не уточнил, какая зарплата в уборщиц метро, ​​но сообщил, что открыто 20 вакансий.

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Как рассказал "Сегодня" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, метрополитен продолжит привычную работу в обычном режиме.

Поворозник отметил, что сегодня нет оснований для остановки работы общественного транспорта в Киеве. Специальные пропуски для проезда в подземке и наземном транспорте власти выдавать пока не планируют.

Он напомнил, что в городе уже один миллион привитых людей, которые смогут жить полноценной жизнью и пользоваться метро при наличии ковид-сертификата.

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