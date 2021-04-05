Почти полмиллиона уже выдали, но мало: будут ли еще спецпропуска в транспорт

В Киеве пошел первый день полного локдауна – с сегодняшнего дня общественный транспорт только по спецпропускам. Уже выдано более 400 тысяч пропусков и в ближайшие дни еще добавят. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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По его словам, в КГГА поступило огромное количество заявок.

"Но я говорил, что мы в первую очередь обслуживаем представителей критической инфраструктуры – это 6-7 направлений, которые первоочередными должны были получить. После этого рассматривались заявки всех остальных предприятий", – сказал Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что за три дня было выдано 437 спецпропусков и в ближайшие дни решат проблему с дополнительными пропусками. При этом стоит отметить, что многие киевляне жаловались, что не смогли получить заветную карточку.

"Работа еще не завершилась. Думаю, еще несколько дней – понедельник, вторник, среда – смогут эти пропуска получить (кому необходимо)", – добавил он.

Напомним, с сегодняшнего дня в столице жесткий карантин. Читайте подробнее, что запрещено в Киеве с 5 апреля.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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