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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пользователей стало еще больше. Сколько людей установили приложение "Киев Цифровой"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 декабря, 18:46
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В среднем в 2021 году люди покупают около тысячи карт в день
В приложении можно пополнить поездками транспортную карту / Коллаж "Сегодня"
В приложении можно пополнить поездками транспортную карту / Коллаж "Сегодня"

Приложение Киев Цифровой установили около 500 тысяч пользователей.

Об этом сообщает ДИКТ.

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Детали

С начала года реализовали 320 тысяч транспортных карт. В среднем в 2021 году киевляне покупают около тысячи карт в день.

Что доступно уже сейчас

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

С новым сервисом киевляне смогут:

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  • просматривать маршруты и остановки городского транспорта;
  • смотреть движение транспорта на карте;
  • сохранять нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой;
  • подать электронную петицию.

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