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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пробки и сбой в работе транспорта – где не проехать в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 17:42
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Проблемы с движением возникли не только по техническим причинам
В столице проблемы с движением транспорта
В столице проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение трамваев задерживается, также в городе образовались пробки.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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Задерживается движение трамваев

  • Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Василенко 5 в направлении ул. Старовокзальная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки в городе

В столице пробки на Северном мосту. Там проводят дорожные работы. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

Северный мост заблокирован пробками
Северный мост заблокирован пробками / Фото: Google Maps

Также движение транспорта затруднено на Броварском проспекте.

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На Броварском проспекте идут дорожные работы
На Броварском проспекте идут дорожные работы / Фото: Google Maps

В центре стоит бульвар Тараса Шевченко.

На бульваре пробки в обе стороны
На бульваре пробки в обе стороны / Фото: Google Maps

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А также бульвар Дружбы народов.

Большая пробка в сторону моста Патона
Большая пробка в сторону моста Патона / Фото: Google Maps

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

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