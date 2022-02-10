Затори та збій у роботі транспорту – де не проїхати у Києві

Проблеми з рухом виникли не лише з технічних причин

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову стався збійу роботі громадського транспорту. Рух трамваїв затримується, також у місті утворилися затори.

Про це повідомили у "Київпастрансі ".

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Затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка 5 у напрямку вул. Старовокзальна через ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори у місті

У столиці затори на Північному мосту Там проводять дорожні роботи. Про це свідчить онлайн сервіс Google maps.

Північний міст заблоковано пробками / Фото: Google Maps

Також рух транспорту ускладнений на Броварському проспекті.

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На Броварському проспекті йдуть дорожні роботи / Фото: Google Maps

У центрі "стоїть" бульвар Тараса Шевченка.

На бульварі пробки в обидві сторони / Фото: Google Maps

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Також бульвар Дружби народів.

Великий затор у бік мосту Патона / Фото: Google Maps

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме ДТП.

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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