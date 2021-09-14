Снова пробки? В Киеве на проспекте Бажана почти на две недели ограничат движение

В Киеве на проспекте Бажана частично ограничат движение с 15 до 26 сентября. Дорожники выполнят здесь средний ремонт.
Об этом сообщает КГГА.
Покрытие обновлять на участках:
- между станциями метро "Осокорки" и "Позняки",
- от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.
Отметим, что основные работы планируют выполнить в течение 15-18 сентября.
Киевляне требуют запретить ремонтировать дороги
В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее, цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.
Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.
Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают, что важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.