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Снова пробки? В Киеве на проспекте Бажана почти на две недели ограничат движение

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 18:33
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Основные работы планируют выполнить в течение 15-18 сентября
В столице временно перекроют движение на проспекте Бажана
В столице временно перекроют движение на проспекте Бажана / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на проспекте Бажана частично ограничат движение с 15 до 26 сентября. Дорожники выполнят здесь средний ремонт.

Об этом сообщает КГГА.

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Покрытие обновлять на участках:

  • между станциями метро "Осокорки" и "Позняки",
  • от станции метро "Харьковская" до Харьковской площади.

Отметим, что основные работы планируют выполнить в течение 15-18 сентября.

Карта перекрытия дорог
Карта перекрытия дорог

Киевляне требуют запретить ремонтировать дороги

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В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее, цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.

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Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают, что важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно.

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