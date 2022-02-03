Снова засекли "мастера парковки". В Киеве эвакуировали авто за 12 млн грн (фото)

Lamborghini Urus снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей

Водитель припарковал "ламбу" в неположенном месте / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с Большой Васильковской эвакуировали Lamborghini Urus примерно за 12 млн грн. Машина снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Он отметил, что зеленая Lamborghini Urus из Большой Васильковской – без вариантов едет на штрафплощадку.

"Ограничение парковки у пешеходных переходов (не ближе 10 метров) – чрезвычайно важно, оно действует с целью защиты жизни и безопасности пешеходов. Lamborghini Urus снижала обзорность пешеходного перехода для других водителей и сокращала время реакции на случай внезапного выхода людей на зебру. Будьте осторожны, друзья", – написал Усов.

Отметим, цена Lamborghini Urus примерно 12 млн грн.

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Что пишут в комментариях

Комментаторы отмечают, что там и Ford Fusion вместе с Nissan можно было эвакуировать.

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Также в обсуждениях под постом начали говорить об антикарманах – это инфраструктурное решение, которое делает пешехода более видимым благодаря расширению участка на дороге.

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